Paternotte (D66) maakt zich zorgen over duur formatie

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte maakt zich “oprecht zorgen” over de duur van de formatie van een nieuw kabinet, na de verkiezingen van 22 november. “Nederland moet door” en kan zich geen stilstand veroorloven, zei hij tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (ABP).

Door de val van het kabinet kan veel ingezet beleid niet vol gas worden doorgezet, zei Paternotte. Het kabinet is immers demissionair. Paternotte noemde onder meer de aanpak van het stikstofprobleem en het bouwen van voldoende woningen. Een doorn in het oog van D66, die daarom de afgelopen weken niets controversieel heeft verklaard. Wat D66 betreft moeten het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer doorwerken. “Ik wil daarom hier een nieuwe energie zien die we nodig hebben.”

Dat geldt ook voor alle departementale begrotingen die op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer zijn aangeboden. Paternotte wil dat die voor de verkiezingen door de Tweede Kamer worden behandeld.

Hij herhaalde dat de val van het kabinet “totaal onnodig” en “onverantwoordelijk” was. Het kabinet, waar D66 deel van uitmaakt, is op 7 juli gevallen over de asielaanpak.

De formatie van het kabinet-Rutte IV duurde 299 dagen. Op 15 januari 2021 viel het derde kabinet-Rutte (van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) over het toeslagenschandaal. Na de verkiezingen van 17 maart duurde het tot 15 december tot er overeenstemming werd bereikt over een nieuw regeerakkoord. Het nieuwe kabinet, dat uit dezelfde vier partijen bestond, trad op 10 januari 2022 aan.