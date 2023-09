Paternotte: D66 zal zich verzetten tegen onderwijsbezuinigingen

De financiële krapte mag geen reden zijn om te bezuinigen op het onderwijs, waarschuwt Jan Paternotte van D66. “Als er plannen zijn om te korten op het onderwijs, om te korten op de toekomst van kinderen, dan zullen wij ons daar met alle mogelijke middelen tegen verzetten”, zegt de fractievoorzitter tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

Het verbaast Paternotte dat onderwijs nauwelijks aan bod is gekomen na ruim vijf uur debatteren. Hij vindt het terecht dat het veel gaat over bestaanszekerheid, maar vindt dat politici verder moeten kijken dan dat. “Bestaanszekerheid is het vangnet, onderwijs is de springplank.”

De Raad van State zei op Prinsjesdag dat een nieuw kabinet weinig financiële ruimte krijgt om te investeren in ambitieuze plannen. Daarvoor zijn lastenverhogingen of bezuinigingen nodig. Het begrotingstekort stijgt volgend jaar naar verwachting naar 2,9 procent, net onder de grens van 3 procent die is afgesproken in de Europese Unie. Paternotte vreest dat onderwijs net als in vorige kabinetten “het kind van de rekening” wordt. Het nu demissionaire kabinet heeft juist veel geïnvesteerd in onderwijs, onder meer door het verschil recht te trekken tussen de salarissen van leraren op basisscholen en middelbare scholen.