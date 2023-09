Paternotte ziet wel wat in verhogen minimumloon

D66 voelt wel iets voor het verhogen van het minimumloon, zei fractievoorzitter Jan Paternotte tijdens de bespreking van de Prinsjesdagplannen van het demissionaire kabinet. “Laten we kijken of daar niet iets bij moet.” Hij reageerde op een interruptie van Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA. Die linkse combinatie komt samen met de ChristenUnie met een voorstel om het minimumloon te verhogen naar 14 euro.

Al meer partijen hebben aangegeven wel te voelen voor verhoging van het minimumloon. Ook onder meer CDA, Pieter Omtzigt, DENK en SP zijn hier voorstander van. De BBB stelt in zijn verkiezingsprogramma dat het sociale minimum op de “lange termijn” omhoog moet.

Paternotte maakte Klaver duidelijk dat hij dan wel wil kijken naar de bekostiging. Hij vindt dat meer gevraagd kan worden van grote bedrijven en vermogens, maar dat er voorzichtig moet worden omgegaan met bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf (mkb). “We moeten hier niet de hoogste lastendruk voor ondernemers van West-Europa hebben.”

D66 wil ook dat de middeninkomens erop vooruit gaan. Hij wil daarom de arbeidskorting met 1 miljard euro verhogen. Daar twijfelt Klaver dan weer over. Hij denkt dat dit instrument misschien wel “bot” begint te worden. “Laten we aan tafel gaan en doorpraten over de arbeidskorting”, zei de fractieleider die sprak namens GroenLinks-PvdA.