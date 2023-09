Pleidooi in Zuid-Hollandse Staten om intrekken vergunning Chemours

De Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland ziet genoeg redenen om de vergunning van de chemische fabriek Chemours in te trekken. Fractievoorzitter Carla van Viegen diende tijdens de Statenvergadering een motie in, waarin het college van Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen te onderzoeken hoe en wanneer de vergunning van het bedrijf in Dordrecht kan worden afgepakt.

“Uit de documentaire van Zembla bleek dat de leiding van DuPont, de voorloper van Chemours, al in de jaren 60 wist van de gevaarlijke uitstoot. Die informatie is bewust achtergehouden”, zei Van Viegen. “De vergunning was niet verstrekt als deze informatie was meegenomen. De leiding vertoont meedogenloos gedrag. Ze verdienen veel geld over de rug van de gezondheid van mens en dier. Hoe kunnen de leidinggevenden van Chemours zich nog in de spiegel aankijken? Hoe kunnen ze zich verantwoorden tegenover hun eigen kinderen en kleinkinderen?”

De gedeputeerden die in Zuid-Holland verantwoordelijk zijn voor vergunningverlening, handhaving en toezicht hebben eerder al aangegeven dat het intrekken van de vergunning binnen de huidige wet- en regelgeving niet mogelijk is. “Maar de maat is wel vol”, aldus Van Viegen.

De PvdD roept samen met SP het college op om experts in te schakelen die kunnen onderzoeken “hoe en wanneer de vergunning van Chemours kan worden ingetrokken” en daartoe over te gaan als er juridische mogelijkheden zijn. “Ook als dit langere tijd gaat duren”, aldus Van Viegen.