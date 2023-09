Politie vermoedt verband explosies provincie Groningen

De politie houdt er rekening mee dat er een verband is tussen de explosies in de provincie Groningen. De afgelopen dagen waren er meerdere ontploffingen in Winschoten en dinsdagavond laat ook in Oude Pekela. “Het is duidelijk dat deze explosies niet op zichzelf staan”, zegt een woordvoerder van de politie.

Wie en wat er achter de incidenten zit, kan hij niet zeggen. Volgens het Dagblad van het Noorden is sprake van een bendeoorlog. “We houden rekening met meerdere scenario’s, zoals ook een of meerdere conflicten in het criminele circuit”, aldus de politiewoordvoerder.

Hij zegt dat een specialistisch team van rechercheurs “volop bezig” is met de explosies. De politie roept mensen op die er meer over weten, dit te melden. Dat kan ook anoniem.

De politie liet eerder al weten te onderzoeken of er een verband is tussen deze explosie en andere geweldsincidenten in Winschoten, Oude Pekela en Groningen. De zaak kwam dinsdagavond aan de orde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Naar aanleiding van de uitzending zijn tot nu toe vijf tips binnengekomen. “Deze worden onderzocht”, aldus de woordvoerder.

De ontploffing in Oude Pekela gebeurde dinsdagavond rond 23.30 uur bij een zonne- en nagelstudio aan de Feiko Clockstraat. Daarna brak er brand uit. Niemand raakte gewond. Volgens de politie liep het pand flinke schade op.

Later in de nacht, rond 02.30 uur, ging een explosief af bij een woning aan de Wezellaan in Winschoten. Ook hierbij vielen geen gewonden. In de Langestraat in de Groningse plaats waren in de voorgaande dagen al twee ontploffingen, waarbij een kapperszaak en een winkel het doelwit waren. In het centrum van de stad Groningen troffen explosies op 12 juli en 12 september een beautysalon aan de Herestraat.