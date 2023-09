Politiek heeft eigen onmacht gecreëerd, vindt Klaver

Dat de overheid vaak niet bij machte is om succesvol zaken te veranderen, heeft de politiek aan zichzelf te wijten, vindt GroenLinks-leider Jesse Klaver. De overheid is een “huis dat te lang is verwaarloosd”, iets wat volgens Klaver vooral een erfenis van de liberalen is.

Volgens GroenLinks is de afschaffing van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer – waar de overheid juist veel aansturingsmacht naar zich toe trok – symbool voor de strategie die een kleinere en zwakkere overheid opleverde. “Deze tijd vraagt om het tegendeel: politiek die plant, organiseert, vooruitkijkt”, aldus Klaver, die ook namens de PvdA het woord voert in het belangrijke debat over de begrotingsplannen van het kabinet voor volgend jaar.