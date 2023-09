Racismecoördinator: onderzoeken naar moskeeën passen in patroon

Dat ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in het geheim onderzoek heeft gedaan naar moskeeën is “een kwalijke en verwerpelijke zaak” die bevestigt wat de moslimgemeenschap al langer voelt en vreest. Dat zegt Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, in een reactie op een brief over dit onderwerp van demissionair minister Karien van Gennip van SZW.

Van Gennip liet maandag aan de Tweede Kamer weten dat haar departement in het verleden onderzoek heeft gedaan naar personen, organisaties en netwerken binnen moslimgemeenschappen en dat die onderzoeken “niet in alle gevallen transparant” waren. Volgens de minister zijn in sommige gevallen gegevens verwerkt terwijl het ministerie daartoe niet bevoegd was, zoals namen, woonplaatsen, religieuze overtuigingen en gedragingen. In 2021 bleek uit onderzoek van NRC dat ook meerdere gemeenten op deze manier heimelijk onderzoek hadden gedaan naar moskeeën.

Volgens Baldewsingh roept de brief van Van Gennip de vraag op waar dit soort zaken nog meer speelt of speelde. “Want van een incident kunnen we inmiddels niet meer spreken. Dit lijkt een patroon. Het patroon van achterdochtig overheidshandelen richting moslims.”

Tegelijkertijd spreekt Baldewsingh zijn waardering uit voor Van Gennip, die in haar brief onder andere schrijft over de verschillende gesprekken die haar ministerie de afgelopen tijd heeft gevoerd met zo’n 150 vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap. Ook de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme was daarbij.

“Ik heb waardering voor het ingestelde onderzoek, de transparantie over de uitkomsten en de acties die inmiddels zijn ingesteld in de weg vooruit om het vertrouwen te herstellen”, aldus Baldewsingh. “Goed om te zien dat SZW hier echt de hand in eigen boezem steekt. Dat getuigt van moed. Andere overheidsinstanties – van gemeenten tot ministeries en van politie tot veiligheidsdiensten en ook de Belastingdienst – kunnen hier een voorbeeld aan nemen.”