Rekenkamers: te weinig samenwerking Flevoland voor Omgevingswet

De lokale en regionale overheden in Flevoland zijn nog te veel met zichzelf bezig in de voorbereidingen op de Omgevingswet die vanaf volgend jaar van kracht is. Volgens de lokale rekenkamers wordt er nog te weinig gesproken over het omgaan met aanvragen en vergunningen die meerdere overheden aangaan.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de rekenkamercommissies van de provincie, het Waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Lelystad, Almere, Noordoostpolder en Dronten. In het rapport staat dat deze overheden wel op samenwerking met elkaar gericht zijn, maar dat het door het ontbreken van afspraken alsnog langer kan duren dan nodig om gebiedsoverstijgende aanvragen af te handelen. “En dat is, gezien de maatschappelijke opgaven en het tempo waarin ze uitgevoerd moeten worden, onwenselijk.”

Verder zou er ook geen blijvend contact zijn tussen politici van de verschillende overheden over de Omgevingswet.

De Omgevingswet is een wet die in 2016 is aangenomen door de Eerste Kamer en op 1 januari 2024 in werking treedt. De wet moet het eenvoudiger maken om bijvoorbeeld vergunningen aan te vragen.