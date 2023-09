Strafzaak tegen familielid Taghi uitgesteld door tijdgebrek

De strafzaak tegen de 21-jarige Aimane T., een familielid van de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi, is opnieuw uitgesteld. Het was de bedoeling dat de rechtbank in Arnhem de zaak woensdag inhoudelijk zou behandelen, maar na uren van verschillende verzoeken van de advocaat van T. en gesteggel over en weer tussen advocaat, Openbaar Ministerie en rechtbank, is besloten de zaak op 12 oktober voort te zetten.

Gorinchemmer T. wordt verdacht van onder meer handel in en bezit van automatische wapens en harddrugs en een woninginbraak in de periode tussen 2020 en begin 2022. Een strafeis tegen hem is nog niet geformuleerd, daar kwam het OM woensdag niet meer aan toe.

T. ontkent iedere betrokkenheid, volgens hem heeft hij alleen maar “een beetje stoer” gedaan over drugs, maar heeft hij nooit daadwerkelijk gehandeld. Hij vreest dat hij, gezien zijn achternaam, geen eerlijk proces krijgt. Zo benoemde hij dat hij sinds vorige week te maken heeft met veel strengere veiligheidsmaatregelen. “Het bericht komt naar buiten dat de zoon van Ridouan Taghi in Dubai is aangehouden en zonder aankondiging wordt mijn cliĆ«nt van de ene op de andere dag in een verzwaard regime geplaatst”, zei advocaat Yehudi Moszkowicz. T. vulde aan: “Als ik een andere achternaam had, zou dit niet gebeuren.”

T. erkent dat hij “in het verleden” fouten heeft gemaakt. Hij heeft een strafblad met veroordelingen voor onder meer mishandeling en vernieling. “Ik heb verkeerde keuzes gemaakt en spijt van dingen.” Hij wil nu weer op het rechte pad komen en blijven, vertelde hij de rechtbank. “Ik heb dingen gezien en meegemaakt in de gevangenis, daar schrik ik wel van. Dat is geen leven voor mij.”

De inhoudelijke behandeling stond aanvankelijk in mei gepland, maar de vorige advocaat van T. had toen nog de nodige onderzoekswensen waarop de rechtbank besloot de zaak later te behandelen. Het ging toen onder meer om een vermeende mishandeling van T. tijdens zijn arrestatie. Hij zou daarbij een blauw oog hebben opgelopen. Ook T.’s huidige advocaat wil daar nog opheldering over krijgen.

T. zit sinds januari in voorarrest.