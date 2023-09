Tata na opduiken kritisch oud rapport: wij focussen op hier en nu

Staalbedrijf Tata Steel vindt een kritisch rapport uit 1977 over schadelijke stoffen rond de fabriek van voorganger Hoogovens “interessant voor geschiedkundigen”, maar het bedrijf wil vooral “focussen op het hier en nu”, reageert een woordvoerder. “Wij willen er keihard aan werken om onze uitstoot verder te verminderen.”

Uit het bewuste rapport, dat EenVandaag woensdag op zijn website zette, wordt duidelijk dat een halve eeuw geleden al sterk verhoogde concentraties polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) werden gemeten in de lucht rond de grote staalfabriek. Van die stoffen was toen al bekend dat ze kankerverwekkend zijn. Het is onduidelijk wat er destijds met de bevindingen is gedaan.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. De woordvoerder van Tata zegt niet te kunnen achterhalen of het rapport ook bij het bedrijf bekend was. “Het zit niet in ons archief”, zegt hij.

De PAK’s waar het in 1977 al over ging, zijn ook nu nog van belang in onderzoeken. Tata Steel zelf meldde vorig jaar dat het de uitstoot van deze stoffen in drie jaar tijd had gehalveerd, onder meer door de bouw van nieuwe filterinstallaties.

Het RIVM zag eerder dit jaar echter nog geen verbetering in stofmonsters die in de omgeving zijn verzameld. De concentraties metalen en PAK’s die er worden gemeten, zijn “ongewenst voor de gezondheid van kinderen”.

Volgens metingen is de luchtkwaliteit tegenwoordig overigens wel een stuk beter dan in de jaren 70. Toch valt ook daar volgens het RIVM zeker nog winst te behalen.