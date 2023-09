Unicef: kinderen dreigen op stoel of grond te slapen in Ter Apel

Het is druk bij het opvangcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, maar komende nacht is er voor iedereen een slaapplek. “Iedereen is ondergebracht. Er hoeft vanavond niemand op stoelen of op de grond te slapen. Morgen weer een dag. Het blijft spannend.” Dat laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten in reactie op UNICEF Nederland. Die organisatie kreeg signalen dat er komende nacht niet voldoende bedden waren voor tientallen alleenreizende kinderen.

UNICEF Nederland geeft aan dat het er vanavond om heeft gespannen. “Dit toont het probleem aan: de opvang zit vol en de medewerkers moeten met grootst mogelijke moeite op laatste moment iets voor elkaar boksen. En morgen komen er weer nieuwe kinderen aan in Ter Apel, en de komende tijd nog meer.” De organisatie vindt dat deze kinderen een veilige plek nodig hebben met goede begeleiding.

UNICEF Nederland wijst erop dat al lange tijd duidelijk is dat er meer opvangplekken voor alleenreizende kinderen bij moeten komen. “Het aantal alleenreizende kinderen dat naar Nederland komt, ligt niet hoger dan verwacht. Het kabinet en gemeenten hadden (en moeten alsnog) zo snel mogelijk tot een oplossing komen voor dit acute probleem.”

Voogdijinstelling Nidos en het COA waarschuwden eind juni ook al voor te weinig opvangplekken voor alleenreizende kinderen. Ze riepen gemeenten toen op om dit jaar eerder dan gepland opvang te regelen voor jonge vluchtelingen die alleen naar Nederland zijn gekomen.

“COA en Nidos doen heel goed werk. Maar de druk is zo groot dat de opvang nu hermetisch vol zit. De enige oplossing voor kinderen is dat nieuwe opvangplekken zo snel mogelijk geopend worden. De komende tijd is dit probleem niet opgelost”, aldus UNICEF Nederland.

UNICEF-directeur Suzanne Laszlo was dinsdag in Ter Apel om te zien hoe de situatie ter plekke is. “Alle medewerkers doen hun uiterste best, maar de druk is gigantisch doordat er geen nieuwe locaties worden geopend. Kinderen missen structuur, dwalen op het terrein en missen voldoende persoonlijke aandacht”, zegt zij daarover.