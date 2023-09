Van der Plas ontevreden: regio amper genoemd in miljoenennota

Het woord ‘regio’ wordt volgens Caroline van der Plas te weinig genoemd in de miljoenennota die op Prinsjesdag is gepresenteerd. De BBB-voorvrouw vindt dat tekenend voor hoe er in Den Haag wordt omgegaan met de regio. Voor de problemen in bijvoorbeeld Parkstad Limburg is amper oog, constateert ze. De zorg, politiecapaciteit en het onderwijs staan hier onder druk volgens de politica.

Van der Plas is niet onder de indruk van de “goednieuwsshow” op Prinsjesdag. In de miljoenennota stond een extra investering van 51,7 miljoen euro in 2024 om ervoor te zorgen dat elke gemeente een bibliotheek heeft, zoals al langer bekend was. “Fantastisch, echt, wat is het kabinet fantastisch bezig”, zegt Van der Plas ironisch. “Die bibliotheken hadden nooit mogen verdwijnen.”

De partijleider vindt dat Den Haag moet investeren in langjarige programma’s, de banden met regio’s moet verbeteren en geld op een andere manier moet gaan verdelen.

Parkstad Limburg (Heerlen en omstreken) is een voorbeeld van een regio met problemen die in het hele land te zien zijn, vindt Van der Plas. Vorige week werd bekend dat het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen vanwege een personeelsgebrek van plan is om afdelingen te verplaatsen naar een ziekenhuis in Sittard-Geleen. Daardoor verdwijnt onder meer de spoedeisende hulp. Scholen in de regio zien bovendien volgens de partijleider te weinig terug van het geld dat bedoeld is voor zwakke scholen, vanwege de methode waarop het geld verdeeld wordt. Ook de politie kampt met capaciteitsproblemen.