Voortvluchtige Georgiër verdacht van doden landgenoot in Utrecht

De politie is “dringend” op zoek naar een 28-jarige man uit Georgië die wordt verdacht van het doodsteken van een 32-jarige landgenoot. Het slachtoffer uit Georgië kwam dinsdagavond door een steekpartij om het leven in een hotel in Utrecht.

De politie heeft een foto vrijgegeven van de verdachte, die uit de Georgische hoofdstad Tbilisi zou komen. Hij staat ook internationaal gesignaleerd.

Het incident gebeurde rond 18.10 uur in het hotel aan de Helling, net buiten de Utrechtse binnenstad. Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. Daar bezweek hij korte tijd later aan zijn verwondingen.

De verdachte rende na de steekpartij het hotel uit. De politie roept getuigen of mensen die op een andere manier aan informatie over de zaak zijn gekomen op om zich te melden. Ook beeldmateriaal van de vluchtende verdachte wil de recherche graag hebben. Mensen die de verdachte zien, krijgen het advies om direct 112 te bellen.