Wilders wil dat kabinet salarisverhoging koning terugdraait

PVV-leider Geert Wilders wil dat de salarisverhoging van 55.000 euro voor de koning wordt teruggedraaid. De koning krijgt volgend jaar een inkomen van bijna 1,1 miljoen euro, en dat vindt Wilders te veel, zei hij tijdens het jaarlijkse debat over de begroting.

Volgens hem zouden “onze gepensioneerden, onze mensen met een uitkering, maar ook de werkenden, tot aan modaal” in een tijd waar het constant over bestaanszekerheid gaat “alleen maar kunnen dromen” van zo’n salarisverhoging. “Een miljoen per jaar is genoeg, daar moet je het mee doen, je geeft dat geld maar aan ouderen of iets anders, maar niet aan hem”, vindt de PVV-leider.

Hij vroeg Jan Paternotte (D66) om samen op te trekken en het kabinet op te roepen iets aan het salaris van de koning te doen. Paternotte komt daar later op terug.

D66 is al langer kritisch over de verdiensten van het koningshuis, onder meer omdat er geen belasting over wordt geheven. Ook SP en PvdD ondernamen eerder al stappen om iets aan het hoge inkomen van de koning te doen, maar dat is nog niet zo makkelijk. Hiervoor is namelijk een tweederdemeerderheid nodig in de Tweede Kamer, en grote fracties als CDA en VVD zijn tegen.