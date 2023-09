Willem-Alexander en Máxima gaan vriendschap Erwin Olaf missen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zullen de vriendschap met fotograaf Erwin Olaf missen. Dat schrijft het koningspaar woensdag in een verklaring. Olaf (64) is enkele weken na een longtransplantatie woensdagochtend onverwachts overleden.

“Met verdriet nemen wij kennis van het overlijden van Erwin Olaf”, luidt de verklaring van de koning en koningin, die wordt gedeeld op de sociale mediakanalen van het koningshuis. “Wij gedenken hem met warmte en zijn dankbaar voor het oeuvre dat hij nalaat en voor de vele bijzondere momenten met hem. Wij zullen zijn vriendschap missen.”

Olaf had een bijzondere band met het Nederlandse koningshuis. De fotograaf ontwierp in 2013 de nieuwe Nederlandse euromunten met koning Willem-Alexander, die in dat jaar ingehuldigd werd. Vier jaar later maakte hij ook de officiële portretten van het koninklijke gezin.

Nederland verliest met het overlijden van Olaf “een eigenzinnige, uitzonderlijk getalenteerde fotograaf en een groot kunstenaar”, schrijft het koningspaar. “Zijn werk leeft voort en blijft intrigeren en ontroeren.”

In 2019 werd Olaf benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en in maart van dit jaar ontving Olaf van Willem-Alexander de Eremedaille voor Kunst en Wetenschap van de Huisorde van Oranje. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan personen die uitzonderlijke prestaties leveren op het gebied van kunst en wetenschap.