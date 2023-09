Ajax-fans protesteren met spandoek tegen raad van commissarissen

Ajax-fans hebben uren voor het Europa League-duel met Olympique Marseille al van zich laten horen over de onrust bij de club. “Wij willen Ajax-DNA aan de top! Rvc rot op”, is te lezen op een spandoek bij de parkeerplaats van trainingscomplex de Toekomst. Rvc staat voor de raad van commissarissen van de club, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de crisis in Amsterdam.

In de Johan Cruijff ArenA, vlak bij de Toekomst, probeert Ajax vanaf 21.00 uur voor het eerst in vier wedstrijden weer te winnen. Door de tegenvallende resultaten was het al onrustig rond de ploeg van trainer Maurice Steijn, maar daar kwam deze week nog de mogelijke belangenverstrengeling van technisch directeur Sven Mislintat bij. Ajax heeft een onderzoek ingesteld naar de omstreden rol van de Duitser bij de aankoop van linksback Borna Sosa.