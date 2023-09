Algemeen directeur provincie Gelderland vertrekt per direct

De algemeen directeur van de provincie Gelderland, Mirjam Nienhuis, heeft donderdag per direct haar taken neergelegd. Zij trekt het zich persoonlijk aan dat zij zich tot het uiterste heeft ingespannen om alle medewerkers een veilige werkomgeving te bieden, maar dat dat kennelijk niet genoeg was. Tot die conclusie komt zij na alle ophef van de afgelopen dagen over de Gelderse commissaris van de Koning John Berends, die beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag. Berends heeft eerder donderdag zijn taken tijdelijk neergelegd.

De geluiden die de afgelopen dagen bij Nienhuis zijn binnengekomen vallen haar zwaar, laat de provincie in een verklaring over haar vertrek weten. “Zij heeft geconcludeerd dat het beter is dat een andere directeur werkt aan herstel van vertrouwen en veiligheid.” Gedeputeerde Staten betreuren haar besluit en zeggen dat dit wat de GS betreft niet nodig was.

Behalve Berends zouden ook enkele naaste medewerkers van de commissaris zich volgens De Gelderlander schuldig hebben gemaakt aan schreeuwen, roddelen, pesten en intimidatie. Of die beschuldigingen ook over Nienhuis gaan is niet bekend.

De algemeen directeur van een provincie is het hoofd van de ambtelijke organisatie en heeft de leiding over alle ambtenaren. De directeur ondersteunt GS en is de schakel tussen bestuur en ambtenaren. Gelderland werkt met een algemeen directeur en twee sectordirecteuren, die samen de concernstaf vormen. Nienhuis kondigde haar vertrek in juni al aan, maar besloot toen samen met het college van GS dat zij zou blijven totdat er een opvolger was gevonden. GS zullen nu zo snel mogelijk een interim-directeur aanstellen, laten zij weten.