COA: genoeg opvang alleenreizende asielkinderen blijft spannend

Het is nog niet zeker of er voldoende opvangplekken zijn voor de naar verwachting tientallen alleenreizende asielkinderen die donderdag in ons land aankomen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is weer druk aan het bellen, zegt een woordvoerder. “Het blijft spannend.”

Woensdag sloeg Unicef alarm omdat er signalen waren dat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel niet genoeg plek was voor tientallen alleenreizende kinderen. Het COA meldde daarna dat het toch was gelukt een bed te regelen voor alle minderjarigen. Uiteindelijk brachten 351 kinderen er de nacht door. Het COA regelde extra slaapplekken die waren voorzien van beveiliging. Zeventien kinderen zijn donderdag elders ondergebracht. De verwachting is dat er dagelijks zo’n dertig tot vijftig alleenreizende minderjarigen ons land binnenkomen, meldde Unicef, die aangeeft dat er sprake is van een piek maar dat deze aantallen wel al lang bekend waren.

De woordvoerder van het COA zegt dat er binnenkort wel nieuwe locaties beschikbaar zijn voor deze groep. “Maar dat is pas in oktober.” Tot die tijd moeten er volgens hem andere oplossingen worden gevonden.