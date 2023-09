IGJ ziet te weinig aandacht voor betalingen bedrijven aan artsen

Ziekenhuizen hebben te weinig zicht op betalingen die medische hulpmiddelenleveranciers doen aan artsen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft hier nu vier ziekenhuizen op gecontroleerd en oordeelt bij alle vier een gebrek aan “intern inzicht en controles”. De ziekenhuizen voldoen daardoor niet aan de eisen die de wet stelt om belangenverstrengeling te voorkomen. Bestuurders en artsen bleken ook “onvoldoende op de hoogte” van de wet- en regelgeving en van de speciaal hiervoor opgestelde Gedragscode Medische Hulpmiddelen.

“Een patiënt moet er altijd op kunnen vertrouwen dat een medisch hulpmiddel passend is bij de medische zorg die nodig is. Zorgprofessionals mogen daarom niet beïnvloed worden door gunsten van leveranciers die hun producten willen verkopen”, legt de inspectie uit. Geldstromen moeten “transparant en toetsbaar zijn”. Dat valt in de praktijk tegen.

De IGJ begon het onderzoek nadat Nieuwsuur had gemeld dat tientallen cardiologen miljoenen euro’s van de medische industrie hadden ontvangen, zonder de vereiste instemming van het ziekenhuisbestuur.

De inspectie bezocht tot nog toe het HagaZiekenhuis in Den Haag, MST in Enschede, het CWZ in Nijmegen en het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht en had daarbij vooral oog voor de afdeling cardiologie. Bij geen van de ziekenhuizen waren de zaken op orde, al kwam de IGJ ook weer geen risico’s voor de kwaliteit van de zorg tegen. Alle vier de ziekenhuizen zijn intussen ook “intensief aan de slag gegaan met verbeteringen”. Die verwacht de inspectie ook op landelijk niveau.

Komende tijd gaat de IGJ in meer ziekenhuizen onderzoeken of ze wel kritisch genoeg kijken naar de geldstromen van leveranciers naar artsen en hun bedrijven of stichtingen. Zulke betalingen kunnen bijvoorbeeld worden gedaan om wetenschappelijk onderzoek of symposia te sponsoren. Dat mag, mits aan strenge regels wordt voldaan.