Klaver: er is veel mogelijk zonder die ‘knellende coalitiedwang’

Na de val van het kabinet is “die knellende coalitiedwang” verdwenen, wat samenwerken in de Kamer een stuk makkelijker maakt, ziet GroenLinks-voorman Jesse Klaver. Tijdens het marathondebat over de begroting van volgend jaar is het “gelukt het minimumloon te verhogen, iets te doen voor de middeninkomens en de kinderopvangtoeslag”, zo schetste hij.

De combinatie GroenLinks-PvdA trok samen op met de ChristenUnie. Nu die partij niet meer gehouden is aan een regeerakkoord “is er zo ontzettend veel mogelijk”, meent Klaver. Hij is blij dat “er gewoon echt actie ondernomen wordt” door partijen die samenwerken.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen bleek de Tweede Kamer in wisselende samenstelling meerderheden te krijgen, onder meer via steun van D66 en ChristenUnie. “Zo hebben we toch meer dan 2 miljard euro aan de begroting weten te verbouwen”, aldus Klaver, die uitlegde dat sommige ingrepen betaald gaan worden door de lasten van grote bedrijven te verzwaren. Ook voorstellen waar Klaver minder gecharmeerd van was, kunnen op een meerderheid rekenen. Zoals het plan om de accijnsverhoging tegen te houden.

Of de resultaten een voorbode zijn voor de situatie in de Haagse politiek na de verkiezingen op 22 november – wanneer er een kabinet gevormd moet worden – is niet helemaal duidelijk, zei Klaver. “In zekere zin. Ja en nee. Nee, omdat we hier nu zaken moesten doen bij deze politieke beschouwingen. En je weet nog niet hoe de politieke verhoudingen straks liggen na 22 november.” Maar, zo beaamde hij, is het wel “interessant om te zien” met welke partijen hij snel op één lijn kwam.