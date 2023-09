Nations League voor vrouwen komende vier jaar bij NOS te zien

De NOS heeft voor de komende vier jaar de uitzendrechten van de wedstrijden van de Oranjeleeuwinnen in de Nations League verworven. Dat betekent dat de komende edities van het landentoernooi bij de omroep te zien zijn. Ook heeft de NOS de uitzendrechten van de kwalificatiewedstrijden voor het WK 2027 binnengehaald. Het gaat dan om de uitzendrechten op alle platforms (televisie, online en radio).

De eerste editie van de Nations League voor vrouwen start dit jaar. Vrijdag spelen de Nederlandse voetbalsters de eerste groepswedstrijd in en tegen Belgiƫ. Oranje komt uit in de A-divisie, de hoogste van de drie. Hierin zijn vier poules waarvan de winnaar doorgaat naar het finaletoernooi, dat bestaat uit een halve finale en een finale. De twee finalisten kwalificeren zich automatisch voor de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar.

“Op het WK deze zomer zagen we al dat wedstrijden van Oranje massaal werden beleefd. Zelfs Oranjeduels midden in de nacht hadden meer dan 700.000 kijkers”, zegt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman van NOS Sport. “Met de Nations League is er een nieuw toernooi, waar zelfs olympische tickets te verdienen zijn. Dat is journalistiek gezien interessant en relevant. Het is heel goed dat de komende jaren deze belangrijke Oranjewedstrijden bij de NOS, bij de publieke omroep, te volgen zijn.”

De Nations League-wedstrijden voor mannen waren al bij de NOS te zien.