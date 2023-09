Omtzigt: zo veel plannen voor verbouwing begroting overmoedig

Kamerlid Pieter Omtzigt noemt de enorme hoeveelheid plannen die fracties donderdag hebben ingediend om de begroting te verbouwen “enigszins overmoedig” en vooral ook “onzorgvuldig.” In een paar uur tijd hebben partijen 67 moties ingediend om de begroting van het demissionaire kabinet flink aan te passen of met aanvullende wensen te komen. Al die plannen kosten bergen met geld, zonder dat over zowel het plan zelf als de financiële dekking ervan goed is nagedacht, zei Omtzigt tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (ABP).

In zijn betoog somde Omtzigt een aantal van de wensen van de Tweede Kamer op, die variëren van het afschaffen van het verhogen van de kinderbijslag, het terugbrengen van kunstgebitten in het basispakket, nul procent btw op eten en erfenissen en het afschaffen van alle fossiele subsidies. Over de haalbaarheid en wenselijkheid van zowel al die plannen als de dekking ervan is volgens Omtzigt niet goed nagedacht.

Zijn kritiek viel niet in goede aarde bij onder meer GroenLinks-PvdA, VVD en de ChristenUnie. Volgens Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) zijn er weken en soms zelfs jaren denkwerk aan vooraf gegaan, ook aan de dekkingsvoorstellen voor de plannen. GroenLinks en PvdA willen het minimumloon verhogen en hebben daarvoor de steun van een Kamermeerderheid. GroenLinks-PvdA hebben de motie van ChristenUnie ondertekend om prijsstijgingen in het openbaar vervoer te voorkomen.

“Op alle plannen die hier zijn gedaan kun je kritiek hebben, niets is perfect”, zei Klaver. Aan veel plannen en dekkingsvoorstellen zitten “allerlei effecten” die je in de perfecte wereld niet zou willen. Maar er moeten keuzes worden gemaakt. “We zijn geen praathuis, hier moeten we een beslissingen nemen.”

Ook CU-fractievoorzitter Mirjam Bikker veegt het verwijt van Omtzigt van tafel dat de plannen haastwerk zijn geweest. “Ik heb weken voorbereidingen in dit debat gestopt.” Ze erkent dat het “ergens pijn doet” als bijvoorbeeld het minimumloon wordt verhoogd. “Dat moet je wegen.”

VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans verweet Omtzigt met twee maten te meten. In een ingediende motie van BBB om het minimumloon ‘iets’ te verhogen, door Omtzigt ondertekend, staat geen concreet percentage en ook geen concreet dekkingsvoorstel. “Dat hoort thuis in een motie.”