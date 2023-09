Ook onderwijspersoneel wil coronavaccin aangeboden krijgen

Onderwijsorganisaties vinden dat ook hun medewerkers dit najaar in aanmerking moeten komen voor een herhaalde coronavaccinatie. Ze hebben de onderwijsministers Mariƫlle Paul en Robbert Dijkgraaf een brief geschreven met dat verzoek. Daarin wijzen ze erop dat onderwijspersoneel in contact komt met veel mensen, wat de kans op een besmetting verhoogt.

De brief is ondertekend door bestuurders van onder meer de Algemene Onderwijsbond, Universiteiten van Nederland, de VO-raad, de MBO Raad en CNV Onderwijs. Ze benadrukken in het schrijven dat ziekte van onderwijspersoneel “leidt tot uitval van lessen en begeleiding, die vanwege de tekorten niet opgevangen kunnen worden”.

Volgens de huidige plannen komen voor de vaccinatieronde alleen 60-plussers, zorgmedewerkers, zwangere vrouwen en mensen uit een aantal risicogroepen in aanmerking. In totaal kunnen ongeveer 7,5 miljoen mensen de boosterprik krijgen bij de GGD.

Het onderwijs hield tijdens de coronapandemie al diverse pleidooien om voorrang te krijgen bij de vaccinaties. Daar werd toen geen gehoor aan gegeven.