Provincies opgelucht over extra miljoenen voor openbaar vervoer

De provincies zijn blij en opgelucht dat de Tweede Kamer miljoenen wil uittrekken om volgend jaar prijsstijgingen in het openbaar vervoer te voorkomen. “Een neerwaartse spiraal lijkt hiermee voorkomen. Dit is een eerste belangrijke stap om het ov er weer bovenop te helpen”, stelt het IPO, de koepelorganisatie van de provincies.

Wel kijken de provincies met zorg uit naar de herberekening van de vergoeding voor de ov-studentenjaarkaart door het ministerie van Onderwijs in november. Door lagere studentenaantallen dreigt dat volgens de brancheorganisatie voor ov-bedrijven OV-NL een strop van 260 miljoen te gaan worden voor de vervoerders. “Dat moet echt voorkomen worden”, vindt het IPO.

Verder hopen de provincies dat een nieuw kabinet een nieuwe impuls gaat geven aan het ov, onder meer door het afschaffen van de btw op vervoersbewijzen.

De Zuid-Hollandse gedeputeerde Frederik Zevenbergen (vervoer) noemt het extra geld dat volgend jaar beschikbaar komt een “geweldig begin van het herstel van het openbaar vervoer”. Hij laat weten dat het broodnodig is om de dienstverlening aan de reizigers op peil te houden. “Dit is een goed begin, maar we hopen op structurele steun voor de jaren na 2024”, aldus Zevenbergen.

Een voorstel van ChristenUnie-leider Mirjam Bikker om 420 miljoen euro uit te trekken om hogere ov-prijzen te voorkomen, kon donderdag rekenen op steun van GroenLinks-PvdA, CDA, D66, Volt, SGP, SP, VVD, BBB en PVV. Het grootste deel van dit bedrag (300 miljoen euro) gaat naar het regionaal openbaar vervoer. Dat geld is niet alleen bedoeld om de voorspelde prijsstijgingen af te wenden, maar ook de beschikbaarheid van bijvoorbeeld streekbussen “structureel te verbeteren”. Met de resterende 120 miljoen euro wil de Kamer voorkomen dat NS de prijzen van treinkaartjes moet verhogen.