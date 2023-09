Unicef: per dag komen 30-50 alleenreizende asielkinderen aan

Dagelijks komen er momenteel zo’n dertig tot vijftig alleenreizende asielkinderen aan in ons land. Hoewel nu sprake is van een piek, wijken deze cijfers niet af van de vooraf voorspelde aantallen, zegt Arja Oomkens, specialist kinderrechten van Unicef. De kinderrechtenorganisatie sloeg woensdagavond alarm vanwege een dreigend tekort aan bedden voor deze groep in het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Oomkens zegt dat er in de nacht van woensdag op donderdag 351 alleenreizende kinderen in Ter Apel waren. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bevestigt dat en laat weten dat er inmiddels zeventien elders zijn ondergebracht. Naar verwachting komen er donderdag weer tientallen bij.

In het aanmeldcentrum zijn 330 bedden voor alleenreizende kinderen, maar er is volgens Unicef onvoldoende capaciteit om ze allemaal goed te begeleiden. “Je ziet kinderen dwalen over het terrein”, weet Oomkens.

Oomkens vertelt verder dat de overheid al lang weet hoeveel alleenreizende kinderen er naar Nederland komen. “Hier moesten kleinschalige locaties voor worden gevonden, maar dat is niet of nauwelijks gebeurd.” Volgens haar moeten zowel de landelijke als lokale overheid nu in actie komen om ervoor te zorgen dat er meer opvangplekken komen voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv), van wie de meesten uit Syrië komen.

Nadat Unicef meldde dat de organisatie signalen kreeg dat er woensdag mogelijk tientallen minderjarige asielzoekers op stoelen moesten slapen in Ter Apel, kwam het COA met het bericht dat er toch voor iedereen een slaapplek was geregeld. Volgens Oomkens zijn er in de reguliere nachtopvang units bijgeplaatst met extra beveiliging. “Dit is verre van ideaal, dit wil je niet voor kinderen.”

Unicef sprak begin deze maand ook al haar zorgen uit over de toename van het aantal amv’s in de noodopvang en het gebrek aan begeleiding.