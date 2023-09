Verbazing en hoongelach om ‘gratis-bier-motie’ van BBB en Omtzigt

De Tweede Kamer reageert met grote verbazing op een motie van de BBB en Pieter Omtzigt, waarin wordt opgeroepen om het minimumloon “een beetje” te verhogen en dat te betalen vanuit de uitgaven van de Rijksbegroting. Dat de indieners niet helder maken hoe zij dit denken te betalen, vinden verschillende partijen oneerlijk naar de kiezer en bovendien ‘gratis bier voor iedereen’. Onderbouwingen door Van der Plas waren weinig effectief: ze leidden tot nog meer opgetrokken wenkbrauwen of zelfs hoongelach.

BBB-leider Caroline Van der Plas, die de motie indiende, probeerde later in een interruptiedebat te verhelderen dat het minimumloon met 1 á 2 procent omhoog moet, en dat onder meer bezuinigd moet worden op de hoeveelheid ambtenaren of consultants. “Mijn mond valt hier van open”, zegt CU-leider Mirjam Bikker verbaasd.

Henri Bontenbal van het CDA wijst haar er al snel op dat het sommetje van de BBB en Omtzigt niet klopt. Het verhogen van het minimumloon met 1 of 2 procent zou meer dan een miljard euro kosten, terwijl snijden in het ambtenarenapparaat nog geen 200 miljoen euro oplevert. Bontenbal vindt het voorstel dan ook een “gratis-bier-motie”.

Van der Plas wijst erop dat de Rijksoverheid jaarlijks 2,7 miljard euro uitgeeft aan consultants en dat daarin gesneden kan worden. Maar volgens Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) zal het wegvallen van consultants in ieder geval deels gecompenseerd moeten worden door meer ambtenaren in te huren. Van der Plas denkt dat het later juist iets kan opleveren. Daar wordt volgens haar te weinig naar gekeken. “Dingen leveren uiteindelijk ook iets op en wat zijn dan de werkelijke kosten? Misschien wel helemaal niets.”

Volgens Van der Plas is de Kamer vooral controleur van het kabinet. “We ontslaan het kabinet wel een beetje van de plicht om zelf met voorstellen te komen”, zei Van der Plas tot hilariteit van de Kamer. De miljoenennota ís een voorstel van het kabinet, legt Bontenbal uit. “Als je niet uitlegt waar het geld vandaan komt, is het geen serieuze motie.” Ook wijst Klaver erop dat de Kamer ook wetgever is. Volgens hem is Van der Plas niet eerlijk naar de kiezer door niet te vertellen hoe ze een verhoging wil betalen. “Dan hebben we een probleem. Het is uw verantwoordelijkheid als parlementariër om gedegen werk te leveren.”