Voor verkiezingen vier debatten over begrotingen vanwege armoede

De Tweede Kamer gaat voor de verkiezingen van 22 november in debat over de begrotingen van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een meerderheid in het parlement heeft hier voor gestemd. Kamerleden vinden dat debatten over de gevolgen van deze begrotingen voor armoede niet kunnen wachten. Ook het fonds waaruit de besturen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden betaald, zal worden besproken.

De SP vindt onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade te belangrijk om de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken te laten wachten. Daar krijgt ze een grote Kamermeerderheid in mee. Kees van der Staaij (SGP) krijgt eveneens veel steun om de begroting van Sociale Zaken te behandelen. Die is volgens hem “voor verschillende financieel kwetsbare mensen van groot belang”.

PvdA en GroenLinks vinden het belangrijk om de financiĆ«n van het ministerie van Binnenlandse Zaken door te spreken. “Voornamelijk omdat de huurtoeslag op die begroting staat”, zegt Henk Nijboer van de PvdA.

In de Kamer was onvoldoende steun voor voorstellen om de begrotingen van de ministeries van Volksgezondheid, Onderwijs en Infrastructuur voor de verkiezingen te behandelen.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp benadrukt dat de Tweede Kamer vanwege het verkiezingsreces maar twee weken heeft om de begrotingen te behandelen. Ze wil daarom voorkomen dat debatten te lang duren door de spreektijd die Kamerleden krijgen in te korten en een beperkt aantal interrupties toe te staan.