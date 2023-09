Advocaat Ficq vindt uitkomst RIVM-rapport Tata Steel ‘shockerend’

Advocaat Bénédicte Ficq noemt het rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de kortere levensverwachting en de gezondheidsrisico’s door de uitstoot van Tata Steel “shockerend”. Uit het nieuwe onderzoek van het RIVM blijkt dat de emissies de levensverwachting van inwoners van Wijk aan Zee met 2,5 maand verkorten.

“Het is natuurlijk heel erg shockerend en wat bewoners altijd hebben gedacht. Dat je als bedrijf verantwoordelijk bent voor een kortere levensverwachting, daar zijn bijna geen woorden voor. De uitstoot van Tata Steel is in dit rapport aantoonbaar schadelijk en dat heeft het bedrijf altijd ontkend.”

De advocaat is benieuwd of de staalfabriek actie gaat ondernemen. Ficq: “Als het RIVM concludeert dat Tata Steel de levensverwachting verkort, dan zou ik onmiddellijk maatregelen nemen. Wat het ook kost.”

Het rapport laat zien dat naast de kortere levensverwachting de uitstoot van onder meer fijnstof vanaf het fabrieksterrein de kans op longkanker vergroot. Dat effect is volgens het RIVM het grootst in Wijk aan Zee, waar 4 procent van alle nieuwe gevallen van longkanker toe te schrijven is aan de fijnstofuitstoot van de fabriek.

Tata Steel heeft vrijdag gereageerd op het rapport. Het bedrijf zegt “geraakt” te zijn door de resultaten van het onderzoek. Daarnaast wijst Tata Steel naar het verbetertraject van de fabriek om de uitstoot van meerdere stoffen te beperken. De staalfabriek verwacht bijvoorbeeld aan het einde van 2023 de emissies van zware metalen en fijnstof omlaag te krijgen. Dat gebeurt onder meer met afzuiginstallaties bij de hoogovens en de staalfabriek.