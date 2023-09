Arnhem maakt plaats voor 200 asielzoekers, Zwolle voor 60

Arnhem maakt per onmiddellijk plaats voor tweehonderd volwassen asielzoekers. De gemeente laat vrijdagavond een schip met 95 opvangplekken afmeren aan de Rijnkade. In het weekend of in elk geval zo snel mogelijk arriveert een tweede cruiseschip, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Arnhem geeft daarmee gehoor aan de noodoproep van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel), die vrijdag om tweehonderd extra plaatsen voor volwassen asielzoekers vroeg en 250 plekken voor minderjarigen. Arnhem wil vanwege de veiligheid geen minderjarigen opvangen op schepen.

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle liet vrijdag weten dat er in zijn stad plek is voor zestig asielzoekers die maximaal enkele weken worden ondergebracht op de bestaande opvanglocatie op Oosterenk. Een gemeentewoordvoerster zegt dat de vluchtelingen waarschijnlijk maandag naar de Overijsselse stad komen.

Zwolle vangt nu al driehonderd statushouders en zevenhonderd Oekraïners op, nog eens 128 vluchtelingen uit Oekraïne zitten bij gastgezinnen. Veertig alleenstaande minderjarige vreemdelingen verblijven sinds juli in een hotel dat fungeert als noodopvang.

Aan de Nieuwe Kade in Arnhem liggen al vier schepen voor asielzoekers en twee boten voor de opvang van gevluchte Oekraïners. Met de twee nieuwe schepen erbij heeft Arnhem ongeveer 2900 plaatsen voor vluchtelingen gerealiseerd, een kleine 2000 voor asielzoekers en 950 voor Oekraïners. Het progressieve college en burgemeester Ahmed Marcouch vinden opvang heel belangrijk, zegt de woordvoerder.

De twee extra cruiseschepen kunnen twee maanden in de Rijn bij Arnhem blijven liggen. Daarna is er geen plaats meer, omdat de Rijnkade ingrijpend op de schop moet. Om die reden zijn de andere zes opvangschepen al verplaatst, maar daar is geen ruimte meer voor nog meer asielopvangschepen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de zes schepen voor asielzoekers.