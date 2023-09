Ruim 200 aanhoudingen bij veertiende blokkade A12

Bij de blokkade van de snelweg A12 in Den Haag zijn vrijdag 213 mensen aangehouden. Dat zijn er iets meer dan de voorgaande dagen. De klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion legden het verkeer rond het middaguur stil. Bijna twee uur later was het protest voorbij.

Het was de veertiende dag op rij dat actievoerders de weg op deze manier blokkeerden.

Extinction Rebellion voert sinds 9 september dagelijks actie op de A12. De klimaatactiegroep zegt te willen doorgaan tot de overheid stopt met regelingen die de fossiele industrie steunen. Donderdag werden vanwege het blokkeren van de A12 in Den Haag bijna honderd klimaatdemonstranten aangehouden en woensdag ruim honderd.