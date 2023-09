COA: meer plaats voor minderjarige asielzoekers hard nodig

De oproep van staatssecretaris Eric van der Burg vrijdag om met spoed meer plaatsen te realiseren voor asielzoekers, onder wie veel minderjarigen, is dringend nodig, zegt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Op dit moment arriveren er dagelijks dertig tot vijftig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers) in Ter Apel en daar verbleven donderdag al 330 jongeren.

Het was vrijdagmorgen nog niet zeker of er ’s avonds weer voor iedereen een slaapplaats gevonden kan worden, want officieel zijn er in Ter Apel maar 55 plekken voor amv’ers.

De instroom van alleenstaande minderjarige asielzoekers is op dit moment nog hoger dan het COA en voogdij-organisatie Nidos eerder deze zomer al verwachtten. Volgens het COA is er maanden geleden al een oproep aan gemeenten gedaan om meer plaatsen te realiseren voor minderjarige vluchtelingen. Dat gebeurde toen op basis van een prognose, die inmiddels ruim overschreden is. Maar de oproep leverde vrijwel niets op. “Het is heel moeilijk, het is elke dag weer spannend waar nog plaats is. Het is niet goed dat het zo moet”, aldus de organisatie.

Het COA hoopt dat de voorgenomen spreidingswet enige stabiliteit gaat brengen. Op grond van die wet kan de staatssecretaris gemeenten desnoods dwingen om plaats te maken voor asielzoekers, zodat er een voldoende voorraad aan opvangplaatsen komt. De bewindsman wil overigens ook gaan dwingen als zijn oproep vrijdag onvoldoende resultaat heeft. Het is nog niet zeker of de spreidingswet er ook komt.