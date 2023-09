Dorpsraad: uitstoot leidt onomstotelijk tot gezondheidsschade

De dorpsraad Wijk aan Zee is blij dat dat nu officieel is geconstateerd dat de uitstoot van Tata Steel onomstotelijk leidt tot gezondheidsschade. Dat stelt Linda Valent, woordvoerster van de dorpsraad Wijk aan Zee. Ze reageert daarmee op de conclusies van een RIVM-onderzoek naar gezondheidsrisico’s die voortkomen uit de uitstoot van Tata Steel.

Vrijdag werd duidelijk dat het RIVM concludeert dat bewoners van de regio rond Tata Steel extra kans hebben om ziek te worden door de uitstoot vanaf het terrein van de staalfabriek. Gemiddeld verkorten de emissies de levensverwachting van inwoners van het nabijgelegen Wijk aan Zee met 2,5 maand, zo stelt het RIVM na nieuw onderzoek.

“Nu is het vastgesteld. We praten nu over schade die honderd procent aanwijsbaar voor rekening van Tata komt. Tata heeft altijd ontkend dat het door de fabriek komt. Wat je ook bij Chemours ziet”, stelt de dorpsraad. Die spreekt van schokkende conclusies. “Het RIVM stelt vast dat nergens in Nederland één enkele bron een zo grote stapeling van risico’s veroorzaakt. De aandacht gaat altijd naar longkanker, maar er is een breed scala aan gezondheidsklachten dat aan één bedrijfsterrein is toe te schrijven.”

Valent wijst ook nog op de cokesfabrieken. Volgens de dorpsraad “de bron van de meest schadelijke uitstoot”. “Onbegrijpelijk dat Tata afgelopen week weer morrelde aan de deadline. De lekkende cokesfabriek 2 wil het nu in de lucht houden tot ‘omtrent 2030’ en de sluiting van de andere cokesfabriek is nu helemaal van de planning verdwenen. Dat gebeurt even tussendoor. De bewoners betalen de rekening, met hun gezondheid.”

Valent zegt dat de raad nu wat dat onderwerp betreft de hoop heeft gezet op de politiek. Gehoopt wordt dat er harde deadlines worden gesteld voor het sluiten van deze fabrieken. “Ook voor het klimaat is het schadelijk als je daarvoor geen piketpaaltjes slaat.”