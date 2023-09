Heerma, Asscher en Weekers getuigen over fraudeaanpak

Voormalig CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma, oud-minister Lodewijk Asscher (tevens voormalig PvdA-leider) en voormalig staatssecretaris Frans Weekers worden volgende week gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over hun rol in het fraudebeleid van de afgelopen jaren. Heerma wordt gehoord over de tijd dat hij zich namens het CDA met sociale zaken bezighield, Asscher over zijn tijd als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Weekers, die net als Asscher al eens eerder in de enquêtezaal moest verschijnen, was in de tijd van de Bulgarenfraude als staatssecretaris verantwoordelijk voor toeslagen.

Verder valt het verhoor van Pierre Niessen op. Hij werkte bij de afdeling Toeslagen (indertijd nog onderdeel van de Belastingdienst), en maakte vergeefs melding van misstanden bij de fiscus. De staatssecretaris die in het vorige kabinet verantwoordelijk was voor toeslagen, heeft haar excuses gemaakt aan de klokkenluider voor de slechte omgang met zijn meldingen.

In eerdere verhoorweken ging het al over de fraudewet, waarover Heerma zal worden gehoord. Ook de fraudebestrijding bij de Belastingdienst en Toeslagen is een centraal thema in de vierde verhoorweek. De ontspoorde fraudejacht die onder meer in reactie op de ‘Bulgarenfraude’ (fraude met toeslagen door een groep Bulgaarse arbeidsmigranten) leidde tot het toeslagenschandaal, waarin duizenden mensen onterecht als toeslagenfraudeur zijn bestempeld en behandeld.

Ook topambtenaar Gerard Blankestijn wordt verhoord. Hij getuigde ook al tegenover de ondervragingscommissie die in 2020 specifiek onderzoek deed naar het toeslagenschandaal. Tussen 2011 en 2018, in de jaren dat de bestrijding van fraude met toeslagen de meeste schade aanrichtte, was Blankestijn directeur van de afdeling Toeslagen. Naast andere (top-)ambtenaren, getuigt volgende week opnieuw een gedupeerde. Slachtoffers van het schandaal vertelden de enquêtecommissie de afgelopen weken al hoeveel schade de nietsontziende fraudeaanpak heeft aangebracht aan hun leven, en hoe ze hun vertrouwen in de overheid verloren. Ook een eigenaar van een gastouderbureau komt aan het woord.