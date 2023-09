Heijnen over Tata: onacceptabel dat mensen onnodig risico’s lopen

Dat bewoners rond Tata Steel extra kans hebben om ziek te worden door de uitstoot vanaf het terrein van het staalbedrijf vraagt om “vervolgacties” van het kabinet om de situatie daar beter te maken, zei staatssecretaris van Milieu, Vivianne Heijnen, vrijdag na afloop van de ministerraad. Dat bewoners onnodig gezondheidsrisico’s lopen door de uitstoot vindt ze “onacceptabel”.

Eerder vrijdag werd bekend dat bewoners rond Tata extra kans hebben om ziek te worden. Emissies door Tata Steel verkorten de levensverwachting van omwonenden met 2,5 maand, volgens het RIVM.

De staatssecretaris zei dat ze zich kan voorstellen dat mensen daarvan geschrokken zijn. De bewindsvrouw vertelde dat de overheid een zorgplicht voelt. Verder zei ze dat er ten opzichte van tientallen jaren geleden al het nodige is gebeurd om de boel daar te verbeteren. “En dat vraagt natuurlijk om vervolgacties”, zo stelde ze.

Heijnen zegt dat onder meer een zogenoemde expertgroep in het leven is geroepen, die “specifiek naar de situatie rondom Tata Steel gaat kijken, hoe we de gezondheid daar kunnen gaan verbeteren.” Verder zei ze ‘maatwerkafspraken’ met Tata Steel te gaan maken die “gezondheidswinst moeten gaan opleveren”.

Ook kijkt ze “in Europees verband” of er maatregelen genomen kunnen worden. Het uitvoeren van verbeterplannen is lastig, zo stelde de staatssecretaris, want “als je kijkt naar de wettelijke kaders, dan voldoen ze”. Heijnen: “Ik heb geen wondermiddel om het meteen van vandaag op morgen op te lossen.”