Minister: plan om hoger minimumloon te betalen vreselijk slecht

Demissionair economieminister Micky Adriaansens vindt het innen van belasting op de inkoop van eigen aandelen een “vreselijk, vreselijk slecht plan”. De Tweede Kamer kwam tijdens het debat over de miljoenennota op initiatief van PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie met dit voorstel om zo een verhoging van het minimumloon en de kinderopvangtoeslag te kunnen bekostigen. Het plan jaagt bedrijven weg, vreest de VVD-bewindsvrouw, waardoor het de schatkist ook helemaal niets oplevert.

Adriaansens wil naar alternatieve manieren kijken om het geld te besparen of op te halen. “Want ik denk echt dat het heel slecht is”. Ook brancheorganisatie van het bedrijfsleven VNO-NCW is niet te spreken over het plan. De minister wil daarom kijken “of we de schade kunnen beperken”. Het is ook aan de politiek om de gevolgen op de lange termijn in de gaten te houden.

Ook staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingen) is niet per se dolenthousiast over de plannen uit de Kamer. De regels waaraan de politiek zich moet houden als het gaat om de begroting en de overheidsfinanciën “zijn niet echt consequent toegepast”, zegt de bewindsman desgevraagd. Hij wil ook nog kijken of alle voorstellen, die bij elkaar optellen tot 4 miljard euro aan verschuivingen, wel uit te voeren zijn. Straks volgen nog debatten over de begroting van het ministerie van Financiën, en alle belastingvoorstellen van het kabinet, dus hij zal hier nog over spreken met de Kamer, verwacht Van Rij.

Het parlement is “altijd de baas, en al helemaal in de demissionaire status”, stelt de bewindsman op de vraag of alternatieve voorstellen uit de Kamer of vanuit het kabinet moeten komen. “Dus daar gaan wij ook staatsrechtelijk zuiver mee om.”

Demissionair minister-president Mark Rutte ontraadde donderdag alle plannen die vanuit de Kamerfracties kwamen. Er waren dusdanig ambitieuze voorstellen gedaan dat de samenhang volgens hem nog niet te overzien was. Ook minister Carola Schouten (Armoedebeleid) wil afwachten wat de ministeries zeggen over de plannen, en vooral de bekostiging die vanuit de Kamer kwam.