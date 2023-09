OM eist 25 jaar en levenslang voor moorden Lieshout en Amsterdam

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag een levenslange celstraf geëist tegen de 52-jarige Bill C. voor twee moorden. Tegen de 34-jarige medeverdachte Sharona de J. luidde de eis 25 jaar cel. Het tweetal staat voor de rechtbank in Den Bosch terecht voor de moord op zakenman Willem van der Willigen (70) in Lieshout, in mei 2021, en voor de moord op Benito van Ommeren (65) een maand later in Amsterdam.

De verdachten hadden destijds een relatie en gebruikten veel drank en drugs. De J. was een transseksuele prostituee, C. leerde haar kennen als klant. Ook Van der Willigen maakte gebruik van haar diensten.

C. heeft bekend dat hij de zakenman heeft doodgeslagen met een hamer in zijn villa in Lieshout. De J. was op dat moment ook in de woning. Pas weken later vonden de zoons van het slachtoffer het lichaam van hun vader.

De verdachten plunderden de bankrekening van de man en stalen onder meer zijn auto. In Amsterdamse luxehotels gaven zij grote bedragen uit. Later gaf Van Ommeren hen onderdak in zijn woning, in ruil voor drugs en boodschappen. Toen hij hen uit huis wilde zetten, zou C. de Amsterdammer hebben gewurgd met zijn broekriem. De politie hield het tweetal op 26 juni 2021 aan in de woning van Van Ommeren. Daarbij werd ook diens stoffelijk overschot ontdekt.

De rechtbank doet uitspraak op 5 december.