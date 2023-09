Studenten ontvangen eerste basisbeurs en lenen meteen minder

Minder studenten gaan een studielening aan en het bedrag dat ze lenen is flink gedaald, maakt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bekend. Vrijdag ontvangen studenten hun eerste basisbeurs nadat deze opnieuw is ingevoerd. Onderzoekers verwachten dat studenten daardoor “bewuster” zijn gaan lenen.

Het gemiddelde leenbedrag is in een jaar gedaald van 677 euro naar 575 euro, meldt DUO op basis van een eerste analyse. Bovendien is het aantal studenten dat leent met 93.000 gedaald.

In totaal keert DUO vrijdag aan bijna 466.000 studenten 130 miljoen euro uit. “Het maakt mij als minister van alle studenten blij en trots dat dit geld vandaag voor het eerst wordt gestort op al die rekeningen”, zegt onderwijsminister Robbert Dijkgraaf daarover.

De studenten krijgen circa 110 euro als ze bij hun ouders wonen en zo’n 440 euro als ze op kamers wonen. Het laatstgenoemde bedrag is inclusief een bedrag van 164 euro dat uitwonende studenten tijdelijk krijgen om ze tegemoet te komen voor de stijgende prijzen. Afhankelijk van de inkomens van hun ouders krijgen de studenten ook nog een aanvullende beurs.