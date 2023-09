Tweede Kamer achter compromis spreidingswet asielzoekers.

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer staat achter een compromisvoorstel om de spreidingswet voor asielzoekers eenvoudiger en vooral uitvoerbaar te maken. Daarvoor hebben de ‘oude’ coalitiepartijen CDA en D66 samengewerkt met onder meer PvdA en GroenLinks. Belangrijkste wijziging is het vereenvoudigen van de methodiek om de benodigde opvangplekken voor asielzoekers eerlijk over gemeenten te verdelen.

Vrijwilligheid staat voorop, maar de dwang blijft gehandhaafd als gemeenten weigeren asielzoekers op te vangen, zo blijkt uit een rondgang van het ANP langs fracties.

Voor het alternatief hebben de partijen nauw contact onderhouden met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en provinciekoepel IPO. Zij hadden, samen met onder meer de Raad van State, veel kritiek op het wetsvoorstel. Dat is volgens hen nu veel te complex en de uitvoering ervan te ingewikkeld.

In het wetsvoorstel van staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) kunnen gemeenten extra geld krijgen als zij vrijwillig zorgen voor structurele opvangplekken. Het moet daarbij om minstens honderd plekken gaan die vijf jaar beschikbaar zijn. Als deze vrijwillige ronde onvoldoende plekken voor asielzoekers oplevert, moeten die in de provincie onder gemeenten worden verdeeld. Tussen die twee rondes zitten maanden.

Met het wijzigingsvoorstel (amendement) van de Kamer is er veel meer ruimte voor vrijwilligheid voor gemeenten én ruimte om er als gemeenten onderling uit te komen, verduidelijkt CDA-Kamerlid Bart van den Brink, een van de initiatiefnemers.

“Gemeenten blijven met de huidige systematiek te lang in onzekerheid over wat hun daadwerkelijke opgave is”, zegt PvdA-Kamerlid Kati Piri. “Het moet voor gemeenten lonen om vroeg de hand op te steken”, zegt D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt. “De instroom moet naar beneden en de opvang moet op orde zijn”, benadrukt Van den Brink. “Je hebt in een fatsoenlijk land je opvang op orde te hebben.”

Ook onder meer GroenLinks, ChristenUnie, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, BBB en Volt steunen het amendement.

De spreidingswet moet voorkomen dat asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel net zoals vorig jaar zomer buiten moeten slapen vanwege een tekort aan opvangplekken. De situatie in het Groningse Ter Apel is opnieuw nijpend. Van der Burg zoekt met spoed 1200 opvangplekken en heeft vrijdag aan alle gemeenten de oproep gedaan die ter beschikking te stellen.

De Kamer praat komende week over de spreidingswet.