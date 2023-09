Utrecht week lang in teken van Nederlandse films

Utrecht maakt zich op voor acht dagen Nederlandse films, sterren en rode lopers tijdens de 43e editie van het Nederlands Film Festival. In totaal worden op het festival 247 producties vertoond, waaronder 82 premières. Voor veel van de vertoningen kan het publiek kaartjes kopen. Op de laatste dag worden de Gouden Kalveren uitgereikt, de belangrijkste Nederlandse filmprijzen.

Het festival wordt vrijdag geopend met de Nederlandse première van de film Sweet Dreams, met actrice Renée Soutendijk in de hoofdrol. De film gaat over de Nederlandse suikerfabrikant Jan (Hans Dagelet) die in de nadagen van het koloniale tijdperk op een afgelegen Indonesisch eiland plots dood neervalt.

Als zijn familie uit Nederland overvliegt om het familiebedrijf over te nemen, blijkt Jans concubine Siti een sleutelrol in zijn testament te vervullen. Soutendijk speelt de moeder van het gezin. Zij won op het Festival van Locarno de belangrijkste acteerprijs voor de rol.

Een andere opvallende film is de documentaire over Bilal Wahib. In de film, die op 24 september in première gaat, blikt de acteur terug op de mediastorm waarin hij belandde nadat hij tijdens een livestream een minderjarige jongen had uitgedaagd om zijn piemel te laten zien. Ook beleven diverse series een voorvertoning, zoals het tweede seizoen van Omroep MAX-hit Maud & Babs, met Rifka Lodeizen en Loes Luca.