Van der Burg heeft met spoed 450 plekken voor asielzoekers nodig

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) doet een dringende oproep aan gemeenten om 450 opvangplekken voor asielzoekers te verzorgen. In een brief schrijft hij dat hij de plekken zaterdag nodig heeft om te voorkomen dat Ter Apel overloopt. 250 van deze plekken zijn bedoeld voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers). Als gemeenten geen gehoor geven aan deze oproep, dreigt de bewindsman asielzoekers ongevraagd te plaatsen in opvanglocaties en hotels.

Van der Burg wil dat het aantal extra opvangplekken maandag is opgelopen tot 750, waarvan er 300 bedoeld zijn voor AMV’ers. De demissionair staatssecretaris heeft met de gemeente Westerwolde afgesproken dat in het asielzoekerscentrum van Ter Apel niet meer dan 2000 mensen zullen worden opgevangen. Om dat de voorkomen heeft hij nu “acuut” opvangplekken nodig.

“Ieder jaar is de dagelijkse instroom van asielzoekers in september het hoogst, maar dit jaar is het aantal personen dat zich per dag meldt in Ter Apel bovengemiddeld hoog”, licht de staatssecretaris toe. Het is al meerdere keren voorgekomen dat meer dan 250 personen per dag zich melden. Van der Burg verwacht dat de nood ook na volgende week hoog zal blijven. Hij zint daarom op maatregelen en belooft gemeenten hier “zo spoedig mogelijk” over te informeren.

Woensdag leek het er volgens UNICEF Nederland even op dat alleenstaande asielzoekers in Ter Apel op stoelen of de grond moesten slapen. Het lukte het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) met moeite om slaapplekken voor hen te regelen. UNICEF maakt zich met name zorgen om de jonge alleenstaande asielzoekers. Het kost Van der Burg veel moeite om gemeenten zover te krijgen om deze jongeren op te vangen.