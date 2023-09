Zeven agenten lichtgewond geraakt tijdens Ajax – Marseille

Zeven politieagenten zijn donderdagavond lichtgewond geraakt tijdens hun inzet bij de voetbalwedstrijd Ajax – Olympique Marseille, meldt de politie vrijdag. Het gaat om verwondingen zoals brandwonden en gehoorschade. Een agent is in het gezicht geslagen. De agenten hebben aangifte gedaan.

De agenten zijn gewond geraakt toen de Mobiele Eenheid moest ingrijpen aan de noordzijde van de Johan Cruijff Arena. Ook aan de zuidzijde is het korte tijd grimmig geweest, toen een groep opgehouden Ajaxsupporters onder meer stoelen en zwaar vuurwerk naar de ME gooide. Voor alle agenten is “passende medische en mentale nazorg” geregeld, aldus de politie.

De politie heeft in totaal twintig mensen aangehouden rondom de wedstrijd. Twaalf fans van Olympique Marseille werden eerder op de donderdag in de Amsterdamse binnenstad aangehouden, waarvan zes voor het dragen van een steek- of slagwapen. Later werden er ook nog Ajaxfans aangehouden voor een overtreding van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), zoals voor samenscholing.

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Momenteel doet de politie onderzoek naar de mensen die verantwoordelijk zijn voor het letsel van de agenten. “De politie accepteert geen enkele vorm van fysiek of verbaal geweld tegen politiepersoneel en zet alles op alles om de verantwoordelijken op te sporen.”

De thuiswedstrijd van de Amsterdammers eindigde in een gelijkspel: 3-3.