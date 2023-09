BBB-lijst definitief: fractiemedewerker naar verkiesbare plek

De leden van de BBB hebben zaterdag de kandidatenlijst definitief vastgesteld. De opvallendste wijziging is de positie van fractiemedewerker Alexander Hendriks (26). Hij gaat van de 25e naar de veertiende plek en komt daarmee op een verkiesbare plaats. De partij, die zich vooral sterk maakt voor het platteland, staat volgens de laatste I&O-peiling op veertien zetels.

Doordat Hendriks stijgt, zakt iedereen onder hem een plaats op de lijst. JA21-afsplitser Derk Jan Eppink komt daarmee op plaats 24. Bij de presentatie van de kandidatenlijst stond hij nog op plek negentien, maar dat bleek op de conceptlijst plek 24 te zijn.

Caroline van der Plas blijft de lijsttrekker van de partij. “Het is een hele mooie beloning voor al het werk dat al is verricht en dat mensen het vertrouwen hebben in mij.” Mona Keijzer blijft op de tweede plek van de lijst.

De kandidaten van de BBB werden zaterdagmiddag gepresenteerd op de kermis van het Overijsselse Bathmen.