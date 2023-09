Dassen wil met Volt als ‘breekijzer’ oude systemen vervangen

De politieke partij Volt moet een “breekijzer” worden waarmee wordt afgerekend met oude systemen, zegt partijleider Laurens Dassen tijdens het congres van zijn partij in Den Haag. Radicale keuzes zijn volgens hem daarom nodig, omdat mens, natuur en klimaat het anders afleggen.

Dassen haalt VN-baas António Guterres aan, die over klimaatverandering zei dat de mensheid “de poorten van de hel” heeft geopend. “En die poorten moeten dicht”, vindt Dassen. Hij wil werk maken van waterstof, batterijen en “nieuwe technologieën”.

Ook moet het fiscale systeem drastisch op de schop. Volt wil net als andere partijen stoppen met toeslagen, maar ook met aftrekposten, heffingskortingen en vrijstellingen. In plaats daarvan wil Volt naar één basistoelage, “in opmaat naar een basisinkomen”. Ook wil Volt problematische schulden kwijtschelden. Dat kost volgens de partij ongeveer 3 miljard euro, maar levert later weer 17 miljard op vanwege bespaarde zorgkosten en een hogere arbeidsproductiviteit.

De pro-Europese partij wil niet meer spreken van een Verenigde Staten van Europa, maar nog steeds wil het een Verenigd Europa met een Europese krijgsmacht. Ook moeten vanuit Europa “menswaardige afspraken” gemaakt worden wat betreft asiel. Deals maken met landen als Tunesië is voor Volt “geen optie”.

Dassen presenteert Volt vooral ook als voorloper ten opzichte van concurrent D66. “Zo haalt nu óók D66 het taboe op kernenergie van tafel, sluit het zich aan bij Volt en de ChristenUnie in de strijd voor meer parlementsleden, steunde het onze inzet voor gratis, gezonde schoolmaaltijden en is het net als GroenLinks-PvdA nu óók voor de wettelijke jaarlijkse 2 procent bijdrage aan Defensie, waar die partijen eerst nog tegen waren. Het duurt soms even, maar dan heb je ook wat…”

Volgens Dassen is het “natuurlijk mogelijk” om met zijn radicale plannen mee te regeren. “Ik denk dat de samenleving inmiddels snakt naar een politiek die duidelijk is waar ze naartoe willen. Die ook voor de troepen weer uit durft te lopen. We hebben veel te lang een politiek gehad die achter de samenleving aanliep”, zei de Volt-leider tegen het ANP na afloop van het congres zaterdag. “En dat zullen we ook op de formatietafel neerleggen”.

In een volle zaal werd zaterdag ook de lijsttrekker voor de Europese verkiezingen Reinier van Lanschot onder luid applaus gepresenteerd. Tijdens het congres werd verder het verkiezingsprogramma vastgesteld, zonder grote wijzigingen.