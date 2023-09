Demonstratie voor behoud spoedeisende hulp Heerlens ziekenhuis

Ruim 3000 mensen hebben zaterdagmiddag in Heerlen gedemonstreerd voor het behoud van de spoedeisende hulp (SEH) van het Zuyderland-ziekenhuis in die Limburgse gemeente. Ze liepen van de instelling voor geestelijke gezondheidszorg Mondriaan in Heerlen naar het ziekenhuis.

Daar boden de actievoerders een petitie met ruim 33.000 handtekeningen aan voor het behoud van het ziekenhuis aan bestuursvoorzitter David Jongen en voorzitter Joep de Groot van de raad van bestuur van zorgverzekeraar CZ. In een reactie op de petitie zei Jongen dat hij met alle betrokken partijen gaat overleggen hoe het nu verder moet met het ziekenhuis.

Onder de deelnemers bevonden zich regionale en landelijke politici, zoals Frans Timmermans, lijsttrekker voor GroenLinks-PvdA. Hij zei mee te lopen omdat elke regio recht heeft op een volwaardig ziekenhuis.

Een groot gebrek aan personeel maakt het voor het Zuyderland in Heerlen naar eigen zeggen ondoenlijk om in de toekomst de spoedeisende hulp (SEH) te behouden. Ook het geboortecentrum en het beddenhuis moeten er weg. Die worden geconcentreerd in het andere ziekenhuis van Zuyderland in Sittard-Geleen. “Het laten zoals het nu is, daar hebben we de mensen niet voor”, zei Jongen onlangs.

Het verouderde ziekenhuis in Heerlen wordt grondig verbouwd. Heerlen wordt dan een grootschalig centrum voor dagbehandeling, terwijl Sittard-Geleen een 24-uursvoorziening behoudt met acute zorg en beddenhuis.

Een aantal gemeenten en andere organisaties die behoud van de huidige voorzieningen in Heerlen willen, zijn evenals de provincie Limburg gekant tegen deze plannen van het ziekenhuisbestuur. Zij zijn van mening dat zowel de Westelijke Mijnstreek als de regio Parkstad recht heeft op een volwaardig ziekenhuis als basisvoorziening.

Deze ‘Ziekenhuis Alliantie’ stelt dat de regio rond Heerlen een van de grootste stedelijke gebieden is in Nederland, maar dan wel een met heel veel armoede, een gemiddeld slechte gezondheid van de inwoners en met de grootste vergrijzing in het land. Onlogisch om juist hier de acute zorg weg te halen, aldus de Alliantie.