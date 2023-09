Demonstratie voor behoud spoedeisende hulp Heerlens ziekenhuis

Vele honderden demonstranten worden zaterdagmiddag in Heerlen verwacht voor een actie ter behoud van de spoedeisende hulp (SEH) en het beddenhuis van het Zuyderland Ziekenhuis in de Limburgse gemeente. Het ziekenhuis wil reorganiseren en vanaf 2030 de SEH evenals het beddenhuis verplaatsen naar het Zuyderland in Sittard-Geleen. Daar is volgens Zuyderland geen ontkomen aan door het almaar oplopend personeelsgebrek.

De protestmars begint om 13.00 uur op het terrein van geestelijke gezondheidsinstelling Mondriaan aan de John F. Kennedylaan. Een half uur later worden de demonstranten bij het ziekenhuis verwacht, waar een petitie met enkele tienduizenden handtekeningen wordt aangeboden aan bestuursvoorzitter David Jongen van Zuyderland en voorzitter Joep de Groot van de raad van bestuur van zorgverzekeraar CZ.

De gemeenten in de regio hebben samen een Ziekenhuis Alliantie gevormd die zich inzet voor het behoud van een volledig ziekenhuis. De provincie steunt dit initiatief.