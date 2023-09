Fremantle Highway aangekomen bij Damen voor ontmanteling

De Fremantle Highway is zaterdagmiddag aangekomen bij Damen Shiprepair in de Botlek, bijna twee maanden nadat op het vrachtschip brand uitbrak. Het schip vertrok donderdagmiddag uit de Groningse Eemshaven, waar het sinds begin augustus lag.

De Fremantle Highway wordt bij Damen afgemeerd. De komende tijd zal een specialistisch bedrijf de ontmanteling voor zijn rekening nemen. Als eerste worden de grotendeels beschadigde voertuigen uit het schip verwijderd.

Erna wordt begonnen met de ontmanteling van de zwaar beschadigde delen van het bovenschip. Hierna zal uit gedetailleerd onderzoek moeten blijken of de constructie van het tweehonderd meter lange vaartuig nog intact is en of het schip teruggebracht kan worden in de vaart. Als dit niet het geval is zal het schip volledig ontmanteld worden.

De werkzaamheden duren naar verwachting vier tot vijf maanden.

In de nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 juli brak op het schip brand uit, toen het op volle zee ten noorden van Ameland lag. Er viel een dode en meerdere mensen raakten gewond. De Fremantle vervoerde op het moment van de brand ruim 3700 auto’s, waaronder bijna vijfhonderd elektrische. Op 3 augustus werd het schip naar de Eemshaven gesleept.