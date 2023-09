Fremantle Highway komt aan in haven van Rotterdam

De Fremantle Highway is zaterdagochtend in Rotterdam aangekomen, bijna twee maanden nadat op het vrachtschip brand uitbrak. Het schip vertrok donderdagmiddag uit de Groningse Eemshaven, waar het sinds begin augustus lag.

De Fremantle Highway is rond 08.00 uur aangekomen in de Rotterdamse haven. Het schip wordt naar Damen Shiprepair in de Botlek gebracht waar het gedeeltelijk ontmanteld wordt om reparatiewerkzaamheden uit te kunnen voeren. De verwachting is dat het schip daar rond 11.00 uur aankomt.

Bij Damen worden ook opruimwerkzaamheden en inspecties uitgevoerd. Het bedrijf verwacht dat de werkzaamheden zo’n vier tot vijf maanden in beslag zullen nemen. Wat er daarna met het schip gebeurt, is nog onduidelijk.

In de nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 juli brak op het schip brand uit, toen het op volle zee ten noorden van Ameland lag. Er viel een dode en meerdere mensen raakten gewond. De Fremantle vervoerde op het moment van de brand ruim 3700 auto’s, waaronder bijna vijfhonderd elektrische. Op 3 augustus werd het schip naar de Eemshaven gesleept.