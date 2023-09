Marijnissen (SP): aandeelhouders, dit is nog maar het begin

Aandeelhouders en banken moeten zich zorgen gaan maken in aanloop naar de verkiezingen, zegt SP-leider Lillian Marijnissen. De Tweede Kamer heeft bij de Algemene Politieke Beschouwingen een koopkrachtpakket aangenomen dat grotendeels wordt betaald uit lastenverhogingen voor bedrijven, banken en beleggers. Als de SP groot wordt bij de verkiezingen van 22 november, belooft Marijnissen nog meer rekeningen neer te leggen bij het bedrijfsleven.

Voor een volle congreszaal in Arnhem wijst de SP-leider naar de voorpagina van Het Financieele Dagblad van vrijdag over het koopkrachtpakket. “VNO-NCW (ondernemersorganisatie, red.) vindt het levensgevaarlijke plannen dat het minimumloon een beetje omhoog gaat en dat aandeelhouders en banken daarvoor gaan betalen. Levensgevaarlijk jongens!”, zegt Marijnissen ironisch. In het Musis Sacrum in Arnhem klinkt gejoel. “Beste aandeelhouders, dit is nog maar het begin.”

De politica belooft “nog meer slechtnieuwskoppen” voor het bedrijfsleven. “Wat dacht je van: huisjesmelkers hysterisch omdat ze geen winst meer mogen maken op huurwoningen?”

Na haar toespraak licht Marijnissen toe dat ze net als VNO-NCW verwacht dat bedrijven uit Nederland vertrekken als ze meer belasting moeten betalen en de regels strenger worden. “We leven gewoon in het kapitalisme”, zegt de politica, om daar aan toe te voegen dat winst op de korte termijn altijd vooropstaat bij bedrijven. Ze denkt dat te veranderen door bedrijven te “democratiseren” door werknemers de helft van de commissarissen te laten kiezen. Dan zullen bedrijven niet vertrekken, is haar verwachting.

Marijnissen vindt het hypocriet dat partijen van links tot rechts zich hard maken voor bestaanszekerheid. “Ja hallo, waar waren jullie dan de afgelopen jaren?”, zegt de lijsttrekker. “Bestaansonzekerheid is gecreĆ«erd door foute politieke keuzes.” Die hebben er volgens Marijnissen voor gezorgd dat bijvoorbeeld buslijnen zijn verdwenen en de huren zijn gestegen.

“Bestaanszekerheid moet niet de volgende valse belofte worden, als de nieuwe bestuurscultuur”, vindt Marijnissen. Ze hoopt dat partijen na de verkiezingen hier echt iets voor gaan doen.

Na uren vergaderen over bijna 170 pagina’s aan – veelal kleine – wijzigingsvoorstellen hebben de leden ingestemd met het verkiezingsprogramma. Ook de kandidatenlijst is goedgekeurd door het congres, zonder veranderingen. Na Marijnissen staan Kamerleden Sandra Beckerman en Bart van Kent op plek twee en drie.