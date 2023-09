Ontevreden CDA-afdeling Limburg schaart zich achter Bontenbal

De ontevreden Limburgse afdeling van het CDA schaart zich achter de nieuwe lijsttrekker Henri Bontenbal. Dat werd duidelijk tijdens het partijcongres van de christendemocraten.

In de provincie was grote ontevredenheid over de koers van de partij. Dat ongenoegen was zelfs zo groot dat tijdens een algemene ledenvergadering in juni Limburgse leden begonnen over afsplitsing van de landelijke partij.

Die crisis is bezworen, bleek tijdens het congres in Den Bosch. “Wij staan vol achter je”, zei gedeputeerde Michael Theuns. Hij was de lijsttrekker bij de provinciale verkiezingen. Toen ging het CDA in Limburg van negen naar vijf zetels.

De regio Limburg voelde zich niet meer gehoord door het landelijke CDA, aldus Raymond Vlecken. Deze burgemeester van Weert onderzoekt de onvrede in Limburg. Met de komst van Bontenbal ziet hij weer oog voor de regio.

Theuns en Vlecken mochten op het verkiezingscongres de onvrede in de invloedrijke Limburgse afdeling toelichten. De top van de partij moet het vertrouwen terugwinnen, zei Vlecken. Volgens hem is Bontenbal op de goede weg.

Bontenbal komt begin volgende maand naar Limburg om met de ontevreden leden te praten. “Dit schept vertrouwen”, meent Vlecken. Het laat volgens hem zien dat de nieuwe leider niet wegloopt voor kritiek.