PvdD wil op congres fel intern conflict achter zich laten

Leden van het door interne conflicten geplaagde Partij voor de Dieren komen bijeen in Den Bosch. Op het congres hoopt de partijtop weer vooruit te kijken en het “gedoe”, zoals de zeer publieke ruzie tussen partijleider Esther Ouwehand en het voormalige bestuur in de partij wordt genoemd, achter zich te laten. Het is de vraag of de strijdbijl inderdaad wordt begraven en of de partij geen schade heeft opgelopen met de verkiezingen in het vooruitzicht.

Het had een optimistisch congres moeten worden: een nieuwe politieke generatie in politiek Den Haag, en de Partij voor de Dieren zou opnieuw groeien, is de verwachting. De partij groeit al jaren gestaag, of “als biologische kool” zoals Ouwehand het noemt. De partij hoopt de groei in de peilingen te kunnen verzilveren, ondanks de interne ruzie.

Dat conflict draaide om Esther Ouwehand en de bestuur van het partij, dat vorige week opstapte. Het bestuur kondigde eerder uit het niets aan voornemens te zijn Ouwehand niet voor te dragen als lijsttrekker, vanwege meldingen over haar integriteit. Ouwehand zag hierin een tegenaanval van het bestuur, nadat zij een uiterst kritische mail over de aansturing van de partij had gestuurd. Het bestuur zou de ontwikkeling van de partij dwarsbomen, en aan de zijlijn willen blijven staan in het kader van ‘getuigenispolitiek’.

Ouwehand zou op haar beurt weer veel te veel macht naar zich toetrekken, luidt de aantijging van het bestuur. Louter vanwege de ontstane ophef droegen de bestuursleden haar uiteindelijk toch voor als aanvoerder van de lijst. In NRC volgde een publicatie over de veeleisende en soms nietsontziende leiderschapsstrijd van Ouwehand. Onder de leden geniet zij evenwel veel populariteit.

Leden kunnen zich zondag uitspreken over de lijst die het afzwaaiende bestuur nog presenteerde. Zo probeert Kamerlid Lammert van Raan op nummer 6 terecht te komen. Hij werd onverwachts op het onverkiesbare nummer 20 gezet.

De Noord-Hollandse fractievoorzitter Ines Kostić was al de hoogste nieuwkomer op de lijst: ze kreeg van het bestuur de vijfde plek toegewezen. Zij doet een gooi naar nummer 2. Kamerlid en rechterhand van Ouwehand, Christine Teunissen, bezet die plek momenteel, maar steunt de kandidatuur van Kostić, om ruimte te geven aan “nieuw aanstormend talent”. Kostić wordt al langer als belofte gezien in de partij.

PvdD-leden mogen ook het verkiezingsprogramma aanpassen. Op ‘amendementendag’ op zaterdag is al uitgebreid overlegd over welke wijzigingsvoorstellen op het congres worden besproken. Leden hadden tientallen aanpassingen voorgesteld.